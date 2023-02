ತೆಲಂಗಾಣ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೆಸಿಆರ್‌ ತಾಲಿಬಾನ್‌: ವೈಎಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾರತದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿಆರ್‌ ಅದರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಂದು ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವೈಎಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಭಾನುವಾರ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವಿಲ್ಲ, ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

#WATCH | He (Telangana CM KCR) is a dictator, he is a tyrant, there is no Indian Constitution in Telangana, there is only KCR's Constitution. Telangana is the Afghanistan of India and KCR is its Taliban: YSRTP Chief YS Sharmila pic.twitter.com/yAr8SyMT9h

