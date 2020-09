ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಐಟಿ ಸೆಲ್‌ ಅನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್ ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ, ರಾಕ್ಷಸನಂತಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಐಟಿ ಸೆಲ್‌ನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೇ ಹೊಣೆಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಚೆಹರಿಯಾ ಎಂಬುವವರು, 'ನೀವು ಟೀಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವಿರಿ, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ, 'ನಾನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಳವಿಯಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾತ್ರವು ಅಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ರಾವಣನ ಅಥವಾ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪಕ್ಷದವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The BJP IT cell has gone rogue. Some of its members are putting out fake ID tweets to make personal attacks on me. If my angered followers make counter personal attacks I cannot be held resonsible just as BJP cannot be held respinsible for the rogue IT cell of the party

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 7, 2020