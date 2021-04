ಪ.ಬಂ ಚುನಾವಣೆ: 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅಸಮರ್ಪಕ -ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಗುರುವಾರ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳು (ಇವಿಎಂ) ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಅವರು, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿಎಂಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆಯೇ, ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

More than 150 EVM machines malfunctioning since Phase II voting started this morning

Wish @ECISVEEP had put half as much effort into ensuring no EVM glitches as it did into transferring police officials ..

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 1, 2021