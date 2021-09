ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಯಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ಜೊರ್ಹಾತ್‌: ಅಸ್ಸಾಂನ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುಮಾರು 100 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಸಫಲವಾಗಿದೆ.

