Covid India Update| ಇಂದು 18,166 ಪ್ರಕರಣ: 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18,166 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 214 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 23,624 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

India reports 18,166 new COVID cases, 23,624 recoveries, and 214 deaths in the last 24 hours

Active cases: 2,30,971

Total recoveries: 3,32,71,915

Death toll: 4,50,589

Vaccination: 94,70,10,175 pic.twitter.com/wCjCuy9KyC

— ANI (@ANI) October 10, 2021