Karnataka Covid-19 Update: 33,337 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ, 70 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 33,337 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 70 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

69,902 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2,52,132 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 37,57,031 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದು 38,874 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 34,65,995 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 16,586 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 13 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 28ಕ್ಕೆ ಶೇ 1.90ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2.88 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 5,477 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Overall hospitalisation rate in Karnataka as of Jan 28th is 1.90%. 5,477 people of the 2.88 lakh active cases are hospitalised:

🔹Patients in Non-oxygenated beds: 1.24%

🔹Patients in Oxygenated beds: 0.42%

🔹Patients in ICU/Ventillators: 0.24%#COVID19 #Karnataka pic.twitter.com/H6e95IUKsD

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) January 29, 2022