ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 3,27,70,543 ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊ–ವಿನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5,35,93,549 ಡೋಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 4,66,87,572 ಡೋಸ್, ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 3,62,18,388, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3,48,67,019 ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 3,20,32,485 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

State wise total number of vaccinations done as per GOI Co-WIN Dashboard

8th August, 7:30 AM

Uttar Pradesh: 5,35,93,549

Maharashtra: 4,66,87,572

Gujarat: 3,62,18,388

Rajasthan: 3,49,60,732

Madhya Pradesh: 3,48,67,019

Karnataka: 3,27,70,543

West Bengal: 3,20,32,485

