ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಹಂತ 2ಎ, 2ಬಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮ್ಮತಿ: ಡಿವಿಎಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ 2 ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

GoI has given approval to Bangalore Metro Rail Project Phase 2A &2B from Central Silk Board Junction to International Airport via Hebbal Junction of total length 58.19 km.

The mega project with completion cost of Rs 14,788.101 cr will be completed in 5 yrs from date of sanction.

— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) June 7, 2021