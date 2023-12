ಪ್ರವಾಸ | ಅಮೀರರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ

ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ‘ಶೇಖ್ ಝಯದ್‌ ಮಸೀದಿ’ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿದೆ. ಅರಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಝಯದ್‌ ಬಿನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾಂರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಇಮಾರತ್ ಅನ್ನು ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ- ‘Here seemingly Indian influenced, from different angles and in different lights a variety of aesthetics can stand out.’