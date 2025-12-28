ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರವಾಸ: ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಶೆಕ್ವಾಗಾ

ಧಾರಿಣಿ ಮಾಯಾ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಅಮೆರಿಕದ ಶೆಕ್ವಾಗಾ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ವಾಟ್‌ಕಿನ್ಸ್‌ ಗ್ಲೆನ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ತಾಣ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಲೇಖಕರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿದೆ...
