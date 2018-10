ಕಾಡ ನೋಡ ಹೋದೆ...

ನಿರಂತರ ದುಡಿದು ದಣಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮರು ಚೇತನ ತುಂಬಲು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿಂತ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. Travel the world...travel within you too..ಎನ್ನುವ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ, ಬಾರೋ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಗೆಳೆಯ ಶಶಿಗೆ ಫೋನಾಯಿಸಿದೆ. ನಡಿ ಬಂಡಿಪುರಕೆ ಹೋಗುವ ಎಂದು ಗೆಳೆಯ ಸಲಹೆಯಿತ್ತ. ಈ ಖುಷಿಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಸಿದ್ದು. Rules are made to be broken ಎಂಬ ಬರಹವಿದ್ದ ಟೀ ಶರ್ಟನ್ನು ಈ ಸುತ್ತಾಟಕೆಂದೇ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಎಂಬುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಯಿತು...

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ ಮೊದಲು ದರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಇದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವ ಮೊದಲೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆವು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 700ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸದಾಕಾಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಮ (ಮೋಡ) ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದೇ ಹೆಸರು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆ, ಆನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಸಹಜ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತರೆ, ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿ, ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬೀಸುವ ಹಿಮದ ಗಾಳಿಯ ತಂಪು, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವನ್ನು ಪದಗಳಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ...

ಬಂಡಿಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ : ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 20ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲಿ ಬಂಡಿಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉದ್ಯಾನ ಸಿಕ್ವಿಕಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು ದಾಟುವವರೆಗೂ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಚೆಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಬಂಡಿಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಫಾರಿಗಳಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆಂದು ಜಿಪ್ಸಿ (ಜೀಪ್) ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದಾದರೆ, ಆನಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಉದ್ಯಾನದ ಹೊರಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿಯವರು ಜಿಪ್ಸಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರಾದರೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಕಾಡಿನ ಸಹಜ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವಾದರೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನೀರಿರುವ ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅರಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಬರುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 30ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 200 ರ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಿಗಳಿವೆ.

ಕಾರಾಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉದ್ಯಾನವನ: ಇದು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ. ಬಂಡಿಪುರದಿಂದ ಅಂದಾಜು 80ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದು. ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಫಾರಿ ಇದೆ‌. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೆಂದು ನಾವು ಸರಗೂರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಇದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವ ಮೊದಲೇ ಹೊರಟೆವು. ಇಲ್ಲಿಯ ದಟ್ಟ ಇಬ್ಬನಿಯ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದ ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ. ಕಾರಾಪುರ ಕಾಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳಿರುವ ತಾಣ. ಬಂಡಿಪುರಕ್ಕಿಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅದು ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕಾರಾಪುರದ ನಂತರ ನಾವು ನಾಗರಹೊಳೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ. ಕೇರಳದಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಪುರವಿದೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಊರು. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇರಳ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವನಾಡು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆ ಅನಾಹುತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕೇರಳ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಅಳುಕಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಮಗೆ , ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ನೋಡಿ ಮನಸು ನಿರಾಳವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಾಗರಹೊಳೆಗೂ 10ಕಿ.ಮೀ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು 'ಥೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯ. ಬಂಡಿಪುರ, ಕಾರಾಪುರ, ಕೇರಳದ ಥೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ , ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಕಾಡು. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೇರಳ ಗಡಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಅರಣ್ಯ ಇರುವುದು. ಗಡಿಯ ಆ ಭಾಗ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಫಾರಿ ಇದ್ದರೆ, ಗಡಿಯ ಈ ಭಾಗ ಥೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಸಫಾರಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಮೊದಲು ನಾವು ಥೋಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಸಂಜೆಯ ಸಫಾರಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆರರ ನಂತರ ನಾಗರಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ವರೆಗೂ ದಾಟಿಬಂದ ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾಗರಹೊಳೆಗೇ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಲ್ಲಿಂದ 10ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ 'ಇರ್ಪು ಜಲಪಾತ' ನೋಡಲು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸರಣಿಯಂತೆ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮರಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು.

ಅಂತೂ ಕಾಡು ಮೇಡು ಸುತ್ತಾಡಿ, ಮನಸು ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಗರದ ಜಂಜಾಟಗಳು ಬೇಸರ ತರಹತ್ತಿದವು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗದೇ ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಫೋನು, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಹತ್ತಿತು. ಮನಸು ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡಿನತ್ತಲೇ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನ ಕಾಡಿನ ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ನನಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣುರಿ ಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಿದ್ದು ನನಗೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಡು ಉಳಿಯಲಿ, ಬೆಳೆಯಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯದಿರಲಿ, ಸುಖ ತರಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ. ಎಂದು ಮನಸು ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.