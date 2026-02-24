ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ರಫೇಲ್‌ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳು

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fact checkFake news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT