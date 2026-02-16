ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

₹400 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಪ್ರಕರಣ; ಆರೋಪವೇ ನಕಲಿ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:28 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹400 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ವರದಿ
₹400 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ವರದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹400 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ: ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ತನಿಖೆ: ಎಸ್‌ಪಿ ರಾಮರಾಜನ್
₹400 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ: ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ತನಿಖೆ: ಎಸ್‌ಪಿ ರಾಮರಾಜನ್
BelagaviMaharashtraCrime NewsMoney Fraud CasesFraud case

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT