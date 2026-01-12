ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ಶಿವ ದೇಗುಲವಾಗಿತ್ತು: ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಜಿ

<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ಮೊದಲು ಶಿವ ದೇಗುಲವಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಜಿಯೊಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮಹಾರಾಣಾಪ್ರತಾಪ್ ಸೇನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎ.ಪಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>