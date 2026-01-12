Vijay Hazare Trophy | ದೇಸಾಯಿ ಶತಕ: ಸೆಮಿಗೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಶತಕ (ಔಟಾಗದೇ 100, 116ಎ, 4X8, 6X2) ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ (67; 66ಎ ಹಾಗೂ 47ಕ್ಕೆ2) ಅಟದ ಬಲದಿಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. </p>.<p>ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನ (2)ದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎದುರು ವಿಜೆಡಿ ನಿಯಮದನ್ವಯ 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ (88; 82ಎ) ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ರಿಝ್ವಿ (ಔಟಾಗದೇ 88; 77ಎ, 4X10, 6X2) ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ310 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 40.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ವಿ.ಜಯದೇವನ್ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 17 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯೀ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ310 (ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 88, ಪ್ರಿಯಂ ಗರ್ಗ್ 35, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಔಟಾಗದೇ 88, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ 30, ಝೀಷನ್ ಅನ್ಸಾರಿ 20, ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ 54ಕ್ಕೆ3, ಅಂಕುರ್ ಪನ್ವರ್ 75ಕ್ಕೆ2, ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ 47ಕ್ಕೆ2) ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ: 40.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ238 (ಹರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಔಟಾಗದೇ 100, ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ 67, ಚಿರಾಗ್ ಜಾನಿ ಔಟಾಗದೇ 40, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಂ 46ಕ್ಕೆ1, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ 53ಕ್ಕೆ1)</p>.<p><strong>ಇಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗಳು</strong></p>.<p>ಪಂಜಾಬ್–ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ </p>.<p>ದೆಹಲಿ–ವಿದರ್ಭ </p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p>.<p>ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>