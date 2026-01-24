ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆತುರದ SIRನಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ್

ನಿರ್ಗತಿಕರ ಪಾಡೇನು:ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 16:02 IST
ಎಸ್‌ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜನರಿಗೂ ಕಾಲಾವಕಶಾವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಿದಂತೆ.
– ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್, ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
