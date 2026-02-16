ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗೇಟ್ಸ್‌ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು

ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:41 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:41 IST
ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿ ತಿಂಡಿ ಸವಿದ ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್‌–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

N Chandrababu NaiduBill Gates

