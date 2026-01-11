ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಿವಸೇನಾ ಆಕ್ರೋಶ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬೋಸ್
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BJPMaharashtraEknath ShindeShiv SenaMumbaiK AnnamalaiDevendra Fadnavisannamalai

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT