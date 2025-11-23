ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜಗತ್ತಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ: ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌

ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:48 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:48 IST
ಗೀತೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವತ್ತ ಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್‌ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ
Mohan Bhagwat

