ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 4–1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೈವಶ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 12:49 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 12:49 IST
ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಖ್ವಾಜಾ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಔಟ್‌ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಖ್ವಾಜಾ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
