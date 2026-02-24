ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಹಾರ್’: ಹೊಸ ನೀತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ...
‘ಪ್ರಹಾರ್‌’ ನೀತಿಯ 7 ಅಂಶಗಳು
Indian ArmyTerroristTerrorismSecurity ForcesHome Ministry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT