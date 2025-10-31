ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಚಂಡೀಗಢ | ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: 7 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:18 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chandigarh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT