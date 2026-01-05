ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ

<p><strong>ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್</strong>: ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಗುಥಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಗುಥಾಂಗ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, 10 ಕುಟುಂಬಗಳ 32 ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ‘ವೈಬ್ರಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ’ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು, ಸುಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ದೂರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಿ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>