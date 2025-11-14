ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಗೆದ್ದ ಪ್ರಮುಖರು– ಸೋತ ಪ್ರಮುಖರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ;ಪಕ್ಷ; ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್; ಆರ್ಜೆಡಿ; ರಾಘೋಪುರ್; ಗೆಲುವು</strong></p>.<p><strong>ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್; ಬಿಜೆಪಿ;ಅಲಿನಗರ; ಗೆಲುವು</strong></p>.<p><strong>ಶ್ರವಣ್ಕುಮಾರ್; ಜೆಡಿಯು; ನಲಂದಾ; ಗೆಲುವು</strong></p>.<p><strong>ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್; ಬಿಜೆಪಿ; ಗಯಾ ನಗರ; ಗೆಲುವು</strong></p>.<p><strong>ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್; ಜೆಡಿಯು; ಸುಪೌಲ್; ಗೆಲುವು</strong></p>.<p><strong>ದೀಪಾಕುಮಾರಿ; ಎಚ್ಎಎಂ;ಇಮಾಮ್ಗಂಜ್; ಗೆಲುವು</strong></p>.<h2>ಸೋತ ಪ್ರಮುಖರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ</h2>.<p><strong>ರಾಜೇಶ್ಕುಮಾರ್;ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಕುಟುಂಬ; ಸೋಲು</strong></p>.<p><strong>ತೇಜ್ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್;ಜೆಎಸ್ಎಸ್ಪಿ;ಮಹುವಾ; ಸೋಲು</strong></p>.<p><strong>ಶತ್ರುಘನ್ ಯಾದವ್;ಆರ್ಜೆಡಿ;ಛಪ್ರಾ; ಸೋಲು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>