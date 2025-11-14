ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಗೆದ್ದ ಪ್ರಮುಖರು– ಸೋತ ಪ್ರಮುಖರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌

ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌

ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್‌

ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್‌

ಶ್ರವಣ್‌ಕುಮಾರ್

ಶ್ರವಣ್‌ಕುಮಾರ್

ಪ್ರೇಮ್‌ಕುಮಾರ್‌
ಪ್ರೇಮ್‌ಕುಮಾರ್‌
ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಯಾದವ್‌
ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಯಾದವ್‌
ದೀಪಾಕುಮಾರಿ
ದೀಪಾಕುಮಾರಿ
ರಾಜೇಶ್‌ಕುಮಾರ್
ರಾಜೇಶ್‌ಕುಮಾರ್
ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಯಾದವ್
ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಯಾದವ್
BiharBihar Assembly ElectionsBihar Election Results

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT