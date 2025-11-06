Bihar: ಅವಕಾಶವಾದಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಮತದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಗೆ

लोकतंत्र की जन्मस्थली, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मेरी बिहार के हर मतदाता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें और 20 साल बाद प्रदेश को बदलाव की एक नई दिशा प्रदान करे।
बिहार के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं एवं युवाओं! आज अपने हाथों से अपना भविष्य तय करने का दिन है। बड़ी संख्या में निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने लोकतंत्र, संविधान व वोट के अधिकार की रक्षा के लिए…