ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಲ್ಲ: ಬಿಹಾರದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಿರಲು ಬಿಹಾರದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಬುಧವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ (ಎಐಜೆಜಿಎಫ್) ರಾಜ್ಯ ಘಟಕವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಐಜೆಜಿಎಫ್ನ ಬಿಹಾರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ’ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>