ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ: ಮುಳುಗಿದ ವಾಹನಗಳು; ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ:</strong> ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. </p><p>ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.ಹೆತ್ತೂರು | ಮಳೆ ತುಸು ಬಿಡುವು: ಜನರು ನಿರಾಳ.<p>ಚಂಡೀಗಢದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಕುಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು.</p> <p>ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವೂ ಜಲಾವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಸಂಚಾರ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>