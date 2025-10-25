ಭೂತಾನ್‌ ರಾಜ ವಾಂಗ್ಚುಕ್‌, ಪ್ರಧಾನಿ ಟೊಬಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರು ಭೂತಾನ್ನ ರಾಜ ಜಿಗ್ಮೆ ಖೇಸರ್ ನಮ್ಗ್ಯಾಲ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆರಿಂಗ್ ಟೊಬಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ–ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಗವಾಯಿ, ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂತಾನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="title">ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗವಾಯಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸೋನಮ್ ಡೆಚೆನ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಹಾಗೂ ಭೂತಾನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೊರ್ಬು ಶೆರಿಂಗ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>