ಎ.ಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನರ ಬಂಧನ

ಎ.ಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:21 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:21 IST
