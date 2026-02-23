<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್ನ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸೌಹಾರ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ ಅಝ್ಝರಿ ತಂಡವನ್ನು 7–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಡಾಂಗ್ಮಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಬಾಸ್ಫೋರೆ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ರಿಂಪಾ ಹಲ್ದರ್, ಬಬಿನಾ ದೇವಿ ಲಿಶಮ್, ಕವಿಯಾ ಪಕ್ಕೀರಿಸಾಮಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಭಾರತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿರುದ್ಧ, 7ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ (ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 10ರಂದು ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ (ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ) ಆಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>