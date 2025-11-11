ದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೋಟಗಳು...

<p>ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಫೋಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. 1997ರ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೋಟಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:</p><ul><li><p><strong>1997, ಅ.10:</strong> ಶಾಂತಿವನ, ಕೌಢಿಯಾ ಪುಲ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೂರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟು, 16 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>1997, ಅ.20</strong>: ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾವು; 34 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>1997, ನ.30</strong>: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾವು; 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>1997, ಡಿ.30</strong>: ಬಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಪಂಜಾಬಿ ಬಾಗ್ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>1998, ಜುಲೈ 26</strong>: ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಐಎಸ್ಬಿಟಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು</p></li><li><p><strong>2000, ಜೂನ್ 18:</strong> ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ</p></li><li><p><strong>2005, ಮೇ 22:</strong> ಎರಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>2005, ಅ.29:</strong> ಸರೋಜಿನಿನಗರ, ಪಹಾಢ್ಗಂಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೂರು ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ಸೇರಿ 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು; ದೆಹಲಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>2006, ಏ.14:</strong> ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ನಡೆದ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>2008, ಸೆ.13</strong>: ಕಾನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ನ ಗಫಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಐದು ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯ</p></li><li><p><strong>2008, ಸೆ.27:</strong> ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬಳಿಯ ಮೆಹ್ರೌಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಸಾವು; 21 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p></li></ul>.ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ: 8 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ.ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ | ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>