ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ದೆಹಲಿ: ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ; ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:22 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DelhiDelhi MetroBomb threat

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT