<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಖಾಸಗಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬ, ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿತ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಶಾನಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ 31 ವರ್ಷದ ಪೈಲಟ್, ಸ್ಪೈ ಮಾದರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಡಿಯೊ, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪೃವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p><p>ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪೈ ಮಾದರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯ ಕೃಷ್ಣಗಢ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>