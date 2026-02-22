ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಚು: ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದವರು

*ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಅರೋಪಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:40 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:40 IST
