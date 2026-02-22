ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ISL: ಬಿಎಫ್‌ಸಿ–ನಾರ್ತ್‌ಈಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌: ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಅಂಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:09 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BFCIndian Super LeagueNorthEast United FC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT