ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಿವಿಐಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡಿಗೆ: ಎಐ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಕಿಡಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:56 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Delhitrafic gam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT