<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಭಾರತೀಯರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಜೋರಾಂನ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇ.ಡಿ) ನ.27ರಂದು ಭಾರತ– ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಡೊಫೆಡ್ರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫಿನ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಮಾದಕವಸ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹವಾಲಾ ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ₹46.7 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 21 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಜೋರಾಂನ ಐಜ್ವಾಲ್, ಚಂಫೈ (ಭಾರತ– ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ), ಅಸ್ಸಾಂನ ಶ್ರೀಭೂಮಿ (ಕರೀಮ್ಗಂಜ್) ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇ.ಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>