<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2024–25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ವಿತರಿಸಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ₹ 3,811.34 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 82.45ರಷ್ಟನ್ನು, ಅಂದರೆ ₹3,142.65 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಕ್ಕೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.</p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 19 ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ 13 ಮಾತ್ರವೇ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೇಣಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು. ಇವು, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.</p><p>ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.</p><p><strong><ins>2024-25ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು</strong>: ₹ 3,811.34 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ವಿತರಿಸಿದ್ದು</strong> : ₹ 3,811.34 ಕೋಟಿ</p></li></ul>.<p>ಅತಿಹೆಚ್ಚು (₹ 2,668.49 ಕೋಟಿ) ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ₹ 2,180.71 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ₹ 21.63 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ.</p><p>ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ₹ 915 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹ 757.62 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ₹ 77.34 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p><strong><ins>ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು?</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ಬಿಜೆಪಿ</strong>: ₹ 3,142.65 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong>: ₹ 298.76 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong>: ₹ 102 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong>: ₹ 44 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ</strong>: ₹ 10 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ಬಿಜೆಡಿ</strong>: ₹ 15 ಕೋಟಿ</p></li><li><p><strong>ಡಿಎಂಕೆ</strong>: ₹ 10 ಕೋಟಿ</p></li></ul>