2024-25ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ₹3,335.36 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ₹3,335.36 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ₹896.22 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ 3.75 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>2024-25ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯು ಒಟ್ಟು ₹6,769.14 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ₹6,124.85 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ₹3,335.36 ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹3,774.58 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹2,994.56 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. </p><p>ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದಾಯ ₹918.28 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ₹1,111.94 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. </p><p>ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ₹897.42 ಕೋಟಿ, ನಾಯಕರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ₹583.08 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹312.90 ಕೋಟಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹69.07 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹5.27 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹74.34 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. </p>