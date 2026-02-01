<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ‘ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್‘ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು‘ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಐಸಿಸಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಚಳಕ ಹೊಂದಿದ್ದ’ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನನ್ನು ಅವರೇ (ಮೋದಿ) ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ? ಅಥವಾ ಆತನ ಭೇಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ದರೆ? ಆತನ ಜೊತೆ ಏನು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳಂಕಿತ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದಿದ್ದರು, ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದಿತ್ತು. ದೇಶದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ– ಬಿಜೆಪಿ: </strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ‘ಪ್ರಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳ ತಿರುಚಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇ–ಮೇಲ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯೂ ಶನಿವಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>