ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂತ ಮೇರಿ ನಾಮಕರಣ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಅವಮಾನ: ಫಡಣವೀಸ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:53 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:53 IST
