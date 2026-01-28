ನೇಪಾಳ: ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು:</strong> ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಿಹಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳದ ರೌತಹಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಹಾರದ ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ (30) ಮತ್ತು ರಾಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹ (42) ಬಂಧಿತರು. ಅವರು ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟು ಮತ್ತು ₹200 ಮುಖಬೆಲೆಯ 10 ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರ ಮನೀಶ್ ಥಾಪಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಂಕಿತರನ್ನು ರೌತಹಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>