<p>Punjab: Parents of gangster Goldy Brar arrested in extortion case</p><p>ಚಂಡೀಗಢ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಕ್ತಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬ್ರಾರ್ ತಂದೆ ಶಂಶೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತ್ಪಾಲ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಸರದ ಆದೇಶನಗರದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಾಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇವರು ಮೂಲತಃ ಫರೀದ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಸರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಸಿಧು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಬ್ರಾರ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.</p><p>ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ 60 ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ 1,200 ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಅವರ 600 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಸತೀಂದರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು</p><p>ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಾರ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಗೋದಾರ-ಕಲಾ ಜಥೇರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲು ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಾರ್ನನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>