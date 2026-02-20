ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ಆಗುಂಬೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು ಎಂದ ‘ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್‌’ಗೆ ಏಕಿಷ್ಟು ವಿರೋಧ?
ಆಗುಂಬೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು ಎಂದ ‘ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್‌’ಗೆ ಏಕಿಷ್ಟು ವಿರೋಧ?
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
Last Updated 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂಡಮಾನ್‌ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂಡಮಾನ್‌ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ
ಅಂಡಮಾನ್‌ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಅನುಮತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಅನುಮತಿ
ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಅನುಮತಿ
ನಿಕೋಬಾರ್ ಕಡಲ ತೀರ

ನಿಕೋಬಾರ್ ಕಡಲ ತೀರ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ExplainerAgumbe GhatiAndaman and Nicobarprajavani specialNews Plus

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT