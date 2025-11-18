ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವೈಟ್‌ ಕಾಲರ್‌ ಉಗ್ರ ಜಾಲ: ಅಲ್ ಫಲಾಹ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ಭೇಟಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:38 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:38 IST
ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಒ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್‌ ಡಿಜಿಪಿ ಹರಿಯಾಣ
TerroristBomb Blast

