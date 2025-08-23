ಹಿಜ್ಬುಲ್‌ ಮುಜಾಹಿದೀನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಗೂಢಚಾರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದೀನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಗೂಢಚಾರ (ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್) ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್ಐಎ) ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ವಾಗೆ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಎಸ್ಐಎ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡನ ಜೊತೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಉಗ್ರರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ’ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>