<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ತಂಡಗಳು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 36ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದವು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು 23–4ರಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು 19–0ಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೀಶ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಕೋರೆ 100 ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 58.20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಈಜು (ಗುಂಪು 1): ಬಾಲಕರು: 800 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೊದಮನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 9ನಿ.04.66ಸೆ)–1, ಅಕ್ಷಜ್ ಪರಿಗಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಸ್ಮರಣ್ ನಲ್ಲೂರಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)–3.</p>.<p><strong>400 ಮೀಟರ್ ಮೆಡ್ಲೆ:</strong> ರಾಘವ್ ಎಸ್. (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 4ನಿ.51.16ಸೆ)–1, ಸೂರ್ಯ ಜೆ.ಟಿ. (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಅಸ್ಜದ್ ಎಂ ಜಮೀಲ್ (ಪುದುಚೇರಿ)–3.</p>.<p><strong>200 ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ:</strong> ಸ್ವರೂಪ್ ಧನುಚೆ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 2ನಿ.13.45ಸೆ)–1, ವೇದಾಂತ ವಿ ಮಧಿರ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಅಭಿನವ್ ವಿಜಿಕುಮಾರ್ (ಕೇರಳ)–3</p>.<p><strong>100 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್:</strong> ಶ್ರೀಹರಿ (ಕೇರಳ, ಕಾಲ: 54.08)–1, ಸೂರ್ಯ ಜೆ.ಟಿ. (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಕುಶಾಲ್ ಕೆ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3.</p>.<p><strong>ಬಾಲಕಿಯರು:</strong> 800 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಅದಿತಿ ವಿನಾಯಕ ರೆಲೆಕರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 9ನಿ.53.58ಸೆ)–1, ಅರ್ಣ (ತಮಿಳುನಾಡು)–2, ಮಿಹಿತಾ ದತ್ತ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p>.<p><strong>400 ಮೀಟರ್ ಮೆಡ್ಲೆ:</strong> ಪಾವನಿ ಸರಾಯು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕಾಲ: 5ನಿ.39.90ಸೆ)–1, ಹಿತಾಶ್ರೀ ಎನ್. (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎನ್.ಗೌಡ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3.</p>.<p><strong>200 ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ:</strong> ವೈಷ್ಣವಿ ಜಿ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 2ನಿ.45.81ಸೆ)–1, ಲಿಖಿತಾ (ತೆಲಂಗಾಣ)–2, ಜನ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್. (ಕರ್ನಾಟಕ)–3.</p>.<p><strong>100 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್:</strong> ತಿಸ್ಯ ಸೋನಾರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 1ನಿ.02.26ಸೆ)–1, ಆರ್ಣ ಎಂ.ಪಿ. (ತಮಿಳುನಾಡು)–2, ಮಿಹಿಕಾ ದತ್ತ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3.</p>