ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ತೋರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯವಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾವೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 15:55 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 15:55 IST
ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪತಿಯು ತಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿವರ ಕೇಳುವುದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗರತ್ನ
Supreme Court

