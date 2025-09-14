ಹೈದರಾಬಾದ್: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ; ಮೂವರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೇಧಾ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಗೌಡ, ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಟು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ₹21 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 7 ಕೆ,ಜಿ ಆಲ್ಫ್ರಾಜೋಲಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚ್ಚಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಭಾನುವಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>