ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

₹18.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾರತ–ಯುಎಇ ಗುರಿ

ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ: ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 23:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaNarendra ModiUAETrade agreement

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT